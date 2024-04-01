موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 22.. هل تصل عايدة لـ سامح؟

مفاجآت عدة كشفت عنها أحداث الحلقة السابقة من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، وهو ما دفع الجمهور لمعرفة موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 22 لمعرفة ما ستشهده الأحداث، خصوصًا بعدما تصاعدت مراحل الصراع بين أبطال المسلسل.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب

يمكن متابعة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 22، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في تمام الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

كانت الحلقة السابقة من مسلسل صيد العقارب، شهدت مفاجآت عدة، إذ يُصرّ الحاج إسماعيل الغول على زيارة ابنه سامح في مخبأه، ويُراقب المهندس شريف، خبير الكاميرات، حديثه مع زوج ابنته ولاء، الذي يلمّحا خلاله أنّ الشرطة وعائلة حسن ضرغام لا يزالا يعتقدان أن سامح الغول هرب خارج مصر، ليُخبر المهندس شريف الدكتورة عايدة بهذا الحديث، وتتفق مع الضابط حسام العطار على الوصول إلى مكانه، وتنتهي الحلقة على مفاجأة سارة وهي أنّ الدكتورة عايدة حامل.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة؛ إذ يرصد حالةً من الصراع بين أسرتين في الصعيد؛ لتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة، ويظهر ذلك خلال وتيرة الأحداث التي تحمل جرعة من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يقدمه نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة»، طبيبة مختصة باستخلاص السموم من العقارب، تعيش عايدة حياة صعبة مليئة بالتحديات، حيث تواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 ويمكن تنزيلها باتباع بعض الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.