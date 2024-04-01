أماكن خروجات في العيد 2024 بالشرقية.. أسعار تبدأ من 5 جنيهات

يستعد الأهالي للاحتفال بعيد الفطر ويوافق أول أيامه 10 أبريل الجاري، حسبما أعلن مركز الفلك الدولي، ويتطلع الكثير لمعرفة أماكن خروجات في العيد 2024 بالشرقية، للاحتفال بإجازة العيد.

أبرز أماكن خروجات في العيد 2024 بالشرقية

وتعد حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أبرز الأماكن التي يتوافد عليها الأهالي للاحتفال بعيد الفطر، حيث توفر الحديقة الأماكن الفسيحة المحاطة بالخضرة ومشاهدة الحيوانات والطيور المختلفة، بالإضافة إلى الألعاب.

اتفسح واتفرج على الحيوانات في العيد بـ5 جنيه

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان في مدينة الزقازيق، إن الحديقة تستعد لاستقبال الآلاف من الأهالي يوميا خلال احتفالات عيد الفطر، يتجاوز عددهم في اليوم الواحد 5 آلاف زائر، مشيرا إلى أنه يتم افتتاح الحديثة من التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وتصطحب الأسر أطفالها للاستمتاع بالأجواء الطبيعية ومشاهدة الحيوانات واللهو بالألعاب وذلك بمقابل تذكرة قيمتها 5 جنيهات فقط.

وأشار إلى أن الحديقة تضم أكثر من 25 نوعا من الحيوانات، منها الغزال والبجع والبط والبجع والطاووس والكبش والماعز وتماسيح وسلاحف وغيرها.

وفي السياق نفسه يعتبر نادي العائلات المقام على مساحة 5400 متر، من أبرز أماكن خروجات في العيد بالشرقية، ويضم متنزهات وحدائق وملعبًا خماسيًا على مساحة 1200 متر، بالإضافة إلى ممشي كورنيش بحر مويس الذي تم تجهيزه بمقاعد تطل على البحر مباشرة.

كما تضم مدينة الزقازيق عددا من الحدائق في شارع الجلاء التي يمكن للمواطنين الجلوس فيها مجانا.