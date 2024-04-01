أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية.. كورنيش وحدائق ومولات تجارية

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان، حيث يستقبل المصريون عيد الفطر المبارك ليبدأوا الاحتفالات في أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية، حيث تحتضن العديد من أماكن التنزه والحدائق والمتنزهات، فضلا عن كورنيش النيل الذي يمتد بطول المحافظة، وكذلك المولات الكبرى.

وتستعرض «الوطن» اماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية، وأبرزها حدائق القناطر الخيرية التاريخية، والمتنزهات المختلفة، حيث يقبل المواطنون عليها في الأعياد والمناسبات للاحتفال والتنزه والخروج وقضاء أوقات ممتعة.

أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية

ومن أبرز أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية حدائق القناطر الخيرية، والتي تناسب كل المستويات اقتصاديا، وتتراوح تذكرة دخولها ما بين 5 جنيهات حتى 20 جنيها، مع توافر الخدمات والمأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، ومتاح أن يصطحب الزائر المأكولات المشروبات الخاصة به، مع الحفاظ علي نظافة المكان، وفق ما أوضحته المهندسة إيمان نصرت مدير إدارة ري القناطر.

وأضافت مدير عام ري القناطر لـ«الوطن»، أن حدائق القناطر من أهم أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية، وتتميز بمساحاتها الشاسعة، والتي تصل إلى 500 فدان، وسط مياه النيل، مشيرة أن خريطة حدائق القناطر التابعة للإدارة تمشل التالي:

- «الجامع» أمام سجن نساء بالقناطر، و«التوفيقي ب» بسعر رمزي 5 جنيهات للفرد.

- «النخيل» و«التوفيقي أ» و«الحديقة النموذجية أ» و«حديقة الياسمين» وحديقة «أبو اردان» حدائق بسعر رمزي 10 جنيهات للفرد.

- «عفلة» و«المركز الثقافي» و«البحيرة» و«النيل» بسعر رمزي 20 جنيها للفرد.

طوارئ بـ أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية

وتزامنا مع إقتراب عيد الفطر المبارك جري إعلان الطوارئ وحالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة في أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين هذه المناطق وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، وتكثيف أعمال النظافة في محيط هذه الأماكن والحدائق لاستقبال المواطنين

وأوضحت المحافظة، في بيان، أنه تجرى الآن الاستعدادات في أماكن خروجات في العيد 2024 بالقليوبية لاستقبال المواطنين، حيث تشمل الأماكن الحدائق والمنتزهات التي تعد أهم مقاصد المواطنين في الأعياد والمناسبات، خاصة في العيد، ومنها الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها وقاعات الأفراح وكورنيش النيل ومراسى المراكب النيلية بالعاصمة بنها وحديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها بالإضافة للحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفرشكر ومنطقة الكورنيش بكفرشكر وحدائق مدينة شبين القناطر ومناطق التجمعات الكبرى في هذه المناسبة.