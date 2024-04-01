خبير مصرفي: السعر المرن للجنيه وراء زيادة تحويلات المصريين في الخارج

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنّ تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية في أعقاب قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي قرر فيها تحديد سعر عادل للجنيه ورفع معدل الفائدة على الإيداع والإقتراض إلى 600 نقطة، والتى أدت إلى إنهيار السوق السوداء التي طالما التهمت الحجم الأكبر من أموال المصريين في الخارج بعيدا عن القطاع المصرفي الرسمي.

زيادة تحويلات المصريين في الخارج

وأكدت الدماطي لـ«الوطن»، أنّ السبب وراء زيادة تحويلات المصريين في الخارج هو قرار البنك المركزي بوضع سعر مرن للجنيه، وتوافر سيولة دولارية داخل الجهاز المصرفي للدولة عن طريق مشروع رأس الحكمة والبنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي، ما ترتب عليه القضاء على السوق السوداء التي كانت تستحوذ على جانب كبير من تحويلات المصريين بالخارج.

قيمة تحويلات المصريين بالخارج

وأشارت «الدماطي» إلى اقتراب تحويلات المصريين بالخارج من 24 مليار دولار تقريبا، متوقعة وصول التحويلات مع نهاية العام الحالي إلى 31 مليار دولار.