5 دول أعلنت موعد إجازة عيد الفطر 2024.. من بينها مصر والسعودية

انتصف شهر رمضان المبارك، وبدأ جموع المسلمين في البحث عن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا، وذلك حتى ينعم موظفو القطاع العام والخاص ببعض أيام الإجازة والتي تعقب شهرًا كاملًا من مشقة الصيام، إذ كانت ظاهرة خسوف القمر سببًا في تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فقد تحدد موعد عيد الفطر 2024 بناءً على ظاهرة خسوف القمر، إذ تتراوح مدة الشهر العربي بين 29 يومًا و30 يومًا، وبناءً على الحسابات الفلكية، فإنّ هلال شهر شوال سيُرى بعد مرور 14.5 يومًا من شهر رمضان، وبذلك الثلاثاء الموافق 9 أبريل، سيكون مُتمّمًا لشهر رمضان فلكيًا، وبالتالي؛ سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء، 10 أبريل، ولكن تبقى رؤية الهلال هي الفيصل في تحديد بداية شهر شوال.

وبحسب صفحة العطلات الرسمية في رئاسة الجمهورية المصرية فإنّ إجازة عيد الفطر 2024 تبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل وتستمر حتى الجمعة 12 أبريل، ويكون يوم السبت 13 أبريل هو يوم عطلة أسبوعية، لذلك من المتوقع أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأحد 14 أبريل، وهذا يعني أنّ إجازة عيد الفطر ستكون 3 أيام، مما يمنح المصريين فرصة للاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، إذ حددت الوزارة يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024، كآخر يوم عمل في الشهر الفضيل، لتبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 9 أبريل، وتستمر لمدة 4 أيام.

موعد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.



وكل عام وأنتم بخير. pic.twitter.com/GUmajTiSL7 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 23, 2024

موعد إجازة عيد الفطر في قطر

وأعلنت وزارة العدل القطرية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، وبحسب موقع «ميزان» التابع للوزارة، فإن العطلة ستبدأ من اليوم الثامن والعشرين من رمضان (7 أبريل) وتستمر حتى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال (14 أبريل)، وتُضاف عدد أيام العطل الرسمية أو الأسبوعية التي تتخلل إجازة عيد الفطر إلى عدد أيام الإجازة.

وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين، وعليه، فمن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في قطر يوم الاثنين 8 أبريل وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين 15 أبريل، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الثلاثاء 16 أبريل.

إجازة عيد الفطر 2024 في الإمارات

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، وبحسب أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص، تبدأ إجازة عيد الفطر يوم 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 12 أبريل، ويكون ويوم الأحد 13 أبريل هو يوم عطلة أسبوعية، لذلك من المتوقع أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الاثنين 14 أبريل.

إجازة عيد الفطر في الأردن

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، إذ تبدأ يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وتستمر حتى مساء الجمعة 12 من نفس الشهر.