شيخ الطريقة الشافعية: ارتداء مشايخ الصوفية للخواتم عادة مأخوذة عن الرسول

قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الطريقة الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف، ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن وجود الخواتم بأيدي مشايخ الصوفية عادة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان يستخدمها في ختم رسائله إلى الملوك، ولابد أن تكون من الفضة، فالذهب مُحرم.

وأضاف «الشهاوي»، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن القطب الصوفي إبراهيم الدسوقي كان يقول، «من لم يكن متشرعاً نظيفا عفيفاً شريفا فليس من أولادي، ولو كان ابني لصلبي»، موضحا كل من كان من المريدين ملازما للشـريعة والحقيقة والطـريقة والديانة والصيانة والزهد والورع وقلة الطمع فهو ولدي وإن كان من أقصى البلاد.

وأكمل، أنه لا خروج عن الكتاب والسنة في حلقات الذكر والحضرات للصوفية، وذكر الله يتم قياما وقعودا وعلى جنوبهم.