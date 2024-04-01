تكبيرات عيد الفطر مكتوبة.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

تكبيرات العيد من أهم العبادات التي يقوم بها المسلمون في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى، إذ يُكثر من التكبيرات في هذه الأيام المباركة كتعبير عن الفرح والشكر لنعمة الله وتجلياتها في الحياة، وتُعتبر تكبيرات وسيلة للتبشير بعظمة الله وتحقيق الوحدة والتلاحم بين المسلمين.

موعد تكبيرات عيد الفطر

يبدأ المسلمون ترديد تكبيرات عيد الفطر منذ غروب آخر أيام رمضان وحتى صلاة العشاء في أخر أيام العيد، وتتضمن التكبيرات التسبيح والحمد والتهليل، وتعبيرات الفرح والتمجيد لله، كما تنعكس أهمية التكبيرات في تعزيز الروحانية والاستعداد النفسي للاحتفال بالعيد، كما تذكيرا بأهمية الدين في حياة المسلمين والتفاني في ذكر الله في جميع الأوقات.

حكم تكبيرات عيد الفطر

أوضحت دار الافتاء أن التكبير في العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء؛ قال الله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وحُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضًا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: 37]، وحُمِل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى.

صيغة تكبيرات عيد الفطر مكتوبة

وبالنسبة لصيغة تكبيرات عيد الفطر مكتوبة فلم يرد شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد) والأمر فيه على السعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والْمُطْلَقُ يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع.

ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).