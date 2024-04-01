أحد علماء الأزهر: السيدة زينب أول الداخلين إلى مصر من آل بيت رسول الله

قال الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن المصريين في طبعهم محبة الصالحين، لافتا إلى أن المصريين يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع فضائية «الناس»: «بعد قتل سيدنا الحسين، أمير مكة رفض إقامة السيدة زينب، فقال لها سيدنا عبد الله بن العباس، قال لها اذهبي إلى مصر فهم يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله، فكانت أول من دخل مصر من أهل بيت رسول الله، ودخلت من رفح وكلما مرت ببلد يتم بناء مسجد أو شاهد».

وأضاف: السيدة زينب خطبت في المصريين وقالت: «يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً».

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