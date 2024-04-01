مواعيد القطارات من القاهرة إلى الدقهلية والعكس

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة مواعيد القطارات من القاهرة إلى الدقهلية، إذ أعلنت هيئة السكك الحديدية المواعيد وحددت أكثر من موعد للقطار خاصة المتجه من القاهرة إلى المنصورة والعكس؛ لتسهيل السفر على المواطنين.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الدقهلية

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد مواعيد القطارات من القاهرة إلى الدقهلية والمنصورة كالآتي:

- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 13.20 ظهرا.

- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 14.10 ظهرا.

- قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 15.10 مساء.

- قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة، قيام الساعة 16.35 مساء.

القطارات المتجه من المنصورة إلى القاهرة

وحددت الهيئة مواعيد القطارات المتجهة من المنصورة إلى القاهرة كالآتي:

- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 05.35 صباحا.

- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 06.25 صباحا.

- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 07.10 صباحا.

- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط مكيف مميز، قيام الساعة 07.35 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة، قيام الساعة 08.30 صباحا.

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة، قيام الساعة 08.30 صباحا.