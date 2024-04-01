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دراما المتحدة

هل تزوجت هالة صدقي مجددا؟.. الفنانة تكشف الحقيقة

كتب:

بسمة شطا
08:17 م | الإثنين 01 أبريل 2024
هالة صدقي

هالة صدقي

حرصت الفنانة هالة صدقي على مشاركة جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، أثناء تواجدها في منطقة الحسين، ولكنها فوجئت بتعليق صادم.

هل تزوجت الفنانة هالة صدقي مجددا؟

وعلَّق أحد متابعي الفنانة هالة صدقي على الفيديو الذي شاركته مع جمهورها قائلا «مبروك يا قمر على الجوازة الجديدة» لترد عليه، نافية الأمر تماما حيث قالت «كذب طبعا».

يذكر أن الفنانة هالة صدقي كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة الذي شاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد رمضان وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة وجورى بكر ومنذر رياحنة وطارق النهري وأحمد فهيم وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكان قد عرض لها في السينما مؤخرا أولى بطولاتها المطلقة بعنوان الملكة والذي شاركت فيه بجانب رانيا يوسف وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم بسمة شطا