ميار الببلاوي تكشف تعرضها لمحاولة تسميم: «فنانة عملت فيا كده»

واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي بمحاولة فنانة تسميمها عبر وضع السم في طعامها، لترد قائلة: «يخرب بيتك يا شيخ الخباصين وشيخ الموقعاتية، إحنا المفروض نعملك مقام سيدي الخباص».

ميار الببلاوي: فنانة حاولت تسممني

وأضافت ميار الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «اللي بتقوله حصل جوه بيتي ومحدش يعرفه يخر بيت عقلك، أنت مخاوي».

وتابعت: «لن أقول اسم الفنانة، لكن الموقف الذي تقوله حدث بالفعل.. كانت بتحب حد، ولما قالت له قالها إنه عايز ميار، وهي مجاتليش بنفسها لكن بعتت لي خدامة، والحد ده رجل أعمال كبير».

وواجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي بواقعة على الهواء، قال فيها إن 3 فنانين وضعوا لها حبوب هلوسة في علبة كانز، مشيرًا إلى أن أحدهم فنان والد فنانة حاليا.

ميار الببلاوي: هيجيلي انهيار عصبي

وردت الببلاوي: «أنا هيجيلي انهيار عصبي، أنت بتقول كده ازاي، الموضوع ده محدش يعرفه غيري ولبيستي، والتلاتة دول فنانين من جيلنا».

ورد شيخ العرافين: «واحد منهم كان فنان أبو فنانة بتمثل دلوقتي»، لترد عليه ميار الببلاوي مؤكدة كلامه: «خلاص، عارف لو قلت هقطع لسانك، كفاية مشاكل مع أصحابي، آه حصل»، ورد شيخ العرافين: «خلينا في السليم».