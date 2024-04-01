مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. غادة عبد الرازق تكشف سرا خطيرا عن عائلة الغول

انتهت الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على معرفة الدكتورة عايدة، أن سامح الغول لا زال داخل مصر، إلى جانب معرفة خبر حملها؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبدالرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بمشهد الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي في طريق عودتها من عيادة الطبيب، وتتذكر وصيته لها بأن تهتم بصحتها حتى لا يتم إجهاض الجنين، كما حدث لها في المرات سابقة، وفي وسط ذلك تتذكر بكاءها في حضن زوجها ياسين، وهو يواسيها بعد إجهاض الحمل.

كما شهدت الحلقة حالة الغضب التي سيطرت على الحاج إسماعيل الغول، بعدما تلقى مكالمة هاتفية من معتز، أخبره فيها أنه ذهب لسامح ولم يجده في مكانه، ليخرج إسماعيل الغول حاملًا سلاحه قاصدًا منزل عائلة حسن ضرغام، لتتصل زوجته سميحة بمعتز تطلب منه الحضور إليها فورا، ليتضح أن المهندس شريف، خبير الكاميرات يراقبهم في وسط كل ذلك.

مواجهة مباشرة بين حسن ضرغام وإسماعيل الغول

كما تضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبدالرازق، ذهاب سامح الغول إلى صديقه الجن لجلب المخدرات، إلى جانب ذهاب الحاج إسماعيل الغول إلى منزل الحاج حسن ضرغام يسأل عن ابنه سامح الغول ويهدده بالسلاح، ليرد الحاج حسن ضرغام على الفور ويسحب سلاحه هو الآخر في وجهه، مهددا بقتله في حال لم يُنزل سلاحه ويعيده إلى جيبه، قبل أن تدخل الدكتورة عايدة في المشهد وتتحدث مع إسماعيل الغول، وتخبره أنها لا تعرف مكان ابنه، وأنها لا زالت لم تأخذ بثأرها حتى الآن، لكنها لن تتراجع عنه.

كما شهدت الحلقة 22 ذهاب معتز وسميحة زوجة إسماعيل الغول إلى مخبأ سامح الغول، فوجدا هناك هذه المرة، ويخبرهما أنه شعر بالملل فخرج يتمشى وعاد مرة أخرى.

وذهب الضابط حسام العطار إلى منزل الحاج حسن ضرغام للحديث حول اختفاء سامح الغول، وبعد حيرة كبيرة، أخبرهم حسام أنه من وجهة نظره فإن سامح الغول لم يهرب وإنما خرج لجلب مخدرات لكونه مدمنًا، ليتفقوا جميعًا على هذا الرأي.

ولاء تقتل معتز

من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 هي معرفة الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق سرًا خطيرًا عن عائلة حسن ضرغام، وصلت له بعد مراقبة هواتف إسماعيل الغول وزوجته سميحة ومعتز زوج ابنته ولاء، ويبدو أن هذا السر يتعلق بولاء؛ إذ على الفور أخرجت عايدة هاتفها واتصلت بتامر، زوج ولاء السابق، تطلب مقابلته فورًا.

كما تضمنت الحلقة الإشارة إلى أن هذا السر الخطير هو المحادثات السرية بين معتز وسميحة زوجة إسماعيل الغول، وهو ما كشفه تامر لطليقته ولاء التي صُدمت بالأمر، لتنتهي الحلقة على قتل ولاء لزوجها معتز بعد رؤيته يخرج من غرفة سميحة.