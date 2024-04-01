3 سيناريوهات محتملة لمصير سامح الغول في صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبد الرازق

في الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، اكتشفت الدكتورة «عايدة»، التي تؤدي دورها الفنانة غادة عبد الرازق، أن سامح الغول، الذي تسبب في وفاة شقيقها، لا يزال موجودًا داخل مصر.

ومع هذا الكشف المثير، يتوقع الجمهور 3 سيناريوهات محتملة لمصير سامح الغول في الأحداث المتبقية من مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.

صيد العقارب الحلقة 22 غادة عبد الرازق

وجاءت توقعات الجمهور متباينة، إذ توقع البعض أن غادة عبد الرازق ستقتل سامح الغول، فيما توقع آخرين، بأنها ستبلغ الشرطة بمكانه، وستحصل على حق شقيقها بالقانون، فيما أفاد قلة بأنها ستصفح عنه.

وجاءت التعليقات كالتالي: «إن شاء الله غادة هتوصل لمكان سامح الغول، متوقع إنها هتقتله، الدكتورة عايدة هتكون حكيمة في الموقف وهتاخد حقها بالقانون، لا لا مش ممكن تقتله وتدخل السجن».

مواعيد مسلسل صيد العقارب

بعد تصاعد أحداث الحلقة السابقة، ينتظر الجمهور انتقام غادة عبد الرازق، من عائلة سامح الغول خلال الحلقة المقبلة، ويعرض المسلسل على قناة CBC خلال شهر رمضان، ويمكن مشاهدة العرض الأول للحلقة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، أما عن الإعادة 1:45 مساء، والساعة 2:45 صباحًا، في اليوم التالي للحلقة.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

تسعى الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب إلى الانتقام من عائلة الغول بعد وفاة شقيقها، ويشاركها في العمل الدرامي كوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، والمسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.