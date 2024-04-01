تركيب 15 لوحة «حكاية شارع» بمصر الجديدة.. منها الطبري والبيروني

شهد حي مصر الجديدة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري استمرار تفعيل مبادرة «حكاية شارع»، وتأتي فكرة المشروع في وضع لوحة تعريفية، مثبتة على عمود، يتم وضع اللافتة مكتوب عليه اسم الشارع وسبب التسمية ونبذه مختصرة عنه والحدث السياسي والتاريخي للشارع المسمى باسمه.

حكاية شارع

ومن لوحات حكاية الشارع التي تم وضعها بمصر الجديدة، شهاب الدين الخفاجي، عبدالعزيز البشري، البيروني، أبو السرور البكري، الطبري، محمد فريد بك، الإدريسي، عبدالله النديم، إسماعيل باشا الفلكي، علي أبو الفتوح باشا، ابن بطوطة، أمين الخولي، السخاوي، ماسبيرو.

أسماء الشخصيات

وأشار حي مصر الجديدة إلى وجود شوارع كثيرة في مصر تحمل أسماء شخصيات من المهم جدًا أن نعرف كل المعلومات عن الشخصيات ودورهم في الحفاظ على ذاكرة مصر، خاصة أن كل واحد منهم كان له دور كبير لكونه رائدًا في مجال عمله، ويهدف المشروع إلى معرفة الأجيال الحالية بتاريخنا، حيث أن معظم الشوارع في القاهرة تحمل بين جوانبها حكايات نادرة وممتعة، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تاريخنا.

وفي سياق متصل، قام اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، بالتعاون مع إدارة الطرق وجهاز التنسيق الحضاري بتركيب 15 لوحة مكتوب عليها اسم الشارع ومكتوب شرح مبسط عن صاحب الاسم وما هو دوره في خدمة المجتمع المصري.