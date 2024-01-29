شروط الحصول على قرض بضمان الشقة.. إليك التفاصيل

يوفر بنك قناة السويس المملوك للدولة عددا من برامج التمويل، من بينها إمكانية الحصول على قرض بضمان العقار، بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه.

وبحسب جدول برامج التمويل في بنك قناة السويس، يقدم القرض بأسعار فائدة تنافسية، وأقساط شهرية، ومدة القرض تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 7 سنوات.

تفاصيل الحصول على قرض من بنك قناة السويس

ويوفر بنك قناة السويس القرض بضمان العقار، والتأمين على الحياة طوال فترة التمويل، وسهولة سداد الأقساط عن طريق فروع البنك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تحويل الراتب.

شروط الحصول على قرض بضمان العقار

ومن شروط الحصول على قرض بضمان العقار، أن يكون الحد الأدنى للسن من 30 عامًا، والحد الأقصى للسن 60 عامًا عند انتهاء التمويل للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للقرض من بنك قناة السويس، بطاقة الرقم القومي سارية، وفاتورة مرافق حديثة لآخر 3 أشهر، وعقد تمليك العقار.