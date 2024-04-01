وقف مخالفات بناء وإزالتها في القاهرة.. وتعليمات بالتصدي لأي عمل مخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بالقاهرة، بقيادة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، حملة مكبرة للتصدى لأعمال بناء مخالف بعقار في شارع أحمد عمارة، تقسيم أهالي المنيل بأرض الجمعية، بالتعاون مع شرطة المرافق بالحي.

وجرت أعمال إلإزالة للبناء المخالف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

إيقاف أي أعمال مخالفة وردع المخالفين

وكلف اللواء أيمن السعيد، رئيس حى مصر القديمة، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميداني على مدار اليوم، والاستجابة لشكاوى المواطنين كافة.