مفاجأة لص أثناء محاولته سرقة سيارة.. أول ما شاف المنظر هرب (فيديو)

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد اللصوص محاولاً سرقة سيارة أثناء وقوفها، لكن ما حدث أثناء المحاولة جعله يلوذ بالفرار سريعًا من هول ما رآه.

لم يكن اللص يتوقع المفاجأة التي وجدها أثناء محاولة السرقة، حيث إنه بمجرد محاولته فتح باب السيارة، فوجئ بصاحبة السيارة رفقة طفلها البالغ 12 عامًا، وأثناء محاولة الهروب ظهرت الأم تخرج من السيارة وتلحق باللص، بعد أن حاول في البداية تخويفها حتى يستولي على السيارة.

تصريحات الأم عن محاولة الهجوم

وقالت الأم التي تدعى «كيري» وعمرها 39 عامًا، خلال تصريحاتها مع جريدة مترو البريطانية، إنها كانت تجلس رفقة نجلها ليشاهدا مقاطع الفيديو عبر الهاتف المحمول أثناء هجوم اللص في بلدة بولتون، بالقرب من مدينة مانشستر في إنجلترا، وذلك في وقت متأخر من الليل.

إصابات الأم وابنها طفيفة

وأضافت الأم، في تصريحاتها، أنها اعتقدت في البداية أن الأمر مُزحة من صديق، قبل اكتشافها حقيقة الأمر الذي كان أكثر خطورة مما تتوقع، ولحسن الحظ لم تصب الأم إلا بإصابات طفيفة للغاية، لكن الواقعة أثرت عليها نفسيًا وعلى نجلها الذي يُدعى «أستون»، وخلال قيام الأم ونجلها بمطاردة الشاب اكتشفت مفاجأة، وهي أن اللص لم يكن بمفرده، وإنما كان رفقة 3 آخرين خرجوا في سيارة bmw، من أجل السطو على السيارات في تلك الليلة.

المقطع انتشر بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرته أيضًا عدد من وسائل الإعلام في بريطانيا مثل صحيفة «ديلي ميل» وجريدة «مترو».