مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. أدهم يصاب بصدمة ويلجأ لطبيب نفسي

بدأت الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين، في اللحظة التي كان يجلس فيها «أدهم» (شريف منير) أمام الطبيب النفسي، وذلك نتيجة الصدمة التي أصابته عند رؤية ابنه يلعب ملاكمة، بعدما ظل لسنوات يعتقد أنه يمارس كرة القدم.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

وقد بدأت الحكاية خلال الحلقة 6، بعدما تمكنت ياسمين (رانيا يوسف) من إقناع «أدهم» بعدم الذهاب لحضور مباراة ابنه، والجلوس في المنزل لمشاهدة لقاء الزمالك.

ولكن «أدهم» أحس بالملل، ولم يستطع المكوث في المنزل، لينطلق نحو ابنه في صالة اللعب، وبمجرد أن دخل عليه ورآه يلعب ملاكمة، وهو الذي ظن أنه يمارس كرة القدم، أصيب بصدمة كبيرة، ليزداد الأمر سوءًا عندما يقع الابن على الأرض، نتيجة ضربة قاضية من خصمه.

وخلال الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين، ونتيجة تلك الصدمة التي أصابت «أدهم»، اتجه إلى الطبيب النفسي على الرغم من عدم اقتناعه بالعلاج النفسي.