اعرف حد السحب اليومي حاليًا من الـ ATM وفروع البنوك

يعتبر السحب النقدي اليومي هو إجراء شبه يومي لدى المواطنين سواء الأفراد أو الشركات من ماكينات الصراف الآلي أو من داخل فروع البنوك.

الحد الأقصى للسحب اليومي من الـATM

وذكر وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حد السحب النقدي اليومي حاليًا هو 20 ألف جنيه، وذلك عند استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM.

الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك

وأضاف أن بالنسبة للحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك سواء للأفراد أو الشركات يكون 150 ألف جنيه.

وسبق وذكر المركزي المصري في بيان له، أن الحد الأقصى للسحب اليومي للشركات والأفراد هو 150 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن السحب النقدي لم يتم تغييره منذ أغسطس عام 2022.

الحد الأقصى للتحويلات النقدية عبر إنستاباي

وبالنسبة للحد الأقصى للمعاملات المالية أو التحويلات النقدية عبر تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، يوم 70 ألف جنيه للمعاملة المالية، و120 ألف جنيه حد الخصم اليومي من البنك الواحد، و400 ألف جنيه حد الخصم الشهري من البنك الواحد.