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دراما المتحدة

عصام زكريا لـ«الشاهد»: نظام الملك هو مؤسس فكرة المدرسة في العالم كله

كتب:

محمد عزالدين
12:18 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
عصام زكريا

عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إنه كان يرى ضرورة أن تكون شخصية نظام الملك في مسلسل الحشاشين لها مساحة أكبر.

الإخوان الحشاشين

وأضاف «زكريا» خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» بعنوان «الإخوان- الحشاشين»: «لسبب فني لازم يكون في كذا شخصية قوية في العمل، مسلسل القاهرة مثلًا كان في 3 شخصيات أقوياء جدًا، كل واحد منهم يعبر عن فكرة وتوجه في الحياة».

وتابع: «لذلك كان لازم الشخصيتين في الحشاشين على نفس الدرجة من القوة أو قريبين من القوة، لكن للأسف شخصية عمر الخيام كتابة وتمثيلًا لم تكن بنفس القوة، ونظام الملك الشخصية القوية جدًا كان من المفترض أن تحدث التوازن».

نظام الملك عكس حسن الصباح تمامًا

واستكمل: «نظام الملك عكس حسن الصباح تمامًا، هو رجل مع فكرة قوة الدولة في مقابل من يريد تفتيت الدولة، مع قوة الحضارة؛ لأن نظام الملك كان له دور كبير في أن تكون الدولة السلجوقية أكبر إمبراطورية في هذا الوقت بسبب اهتمامه بالعلم وتنظيم الدولة وهو من أسس فكرة المدرسة في العام كله، وكان نموذج لرجل الدولة الحقيقي في مقابل الفوضوي، فكان ممكن تقوية دوره ويفضل موجود في المسلسل».

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