ملخص الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار.. مروان يتهم المستشفى بتبديل ابنه

سافرت نهال عنبر «والدة مروان»، مع عائشة بن أحمد «ليلى»، إلى محافظة الإسماعيلية، دون علم أحد، خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار، بهدف البحث عن ابنها عمر الحقيقي، الذي جرى استبداله أثناء ولادته في المستشفى.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار

وكانت نهال عنبر على تواصل مع إحدى الممرضات «سعاد»، التي كانت ضمن المسؤولين عن الأطفال في الحضانة، خلال الفترة التي ولد بها الطفل عمر بأحد مستشفيات الإسماعيلية.

واتجهت كل من والدة مروان وليلى، إلى منزل الممرضة المسؤولة عن ولادة عمر «سعاد»، والتي وأكدت لهما عدم علمها بأي شيء يتعلق بتبديل الطفل خلال الولادة، بينما طلبت نهال عنبر من الممرضة، مساعتها في التوصل إلى باقي الممرضات الذين كانوا يعملون في المستشفى خلال تلك الفترة، أملا في الوصول ومعرفة حقيقية تبديل الطفل عمر.

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار، فلاش باك أثناء ولادة الطفل عمر عام 2016 بالإسماعيلية، وظهرت خالة والدة مروان، تعطي الممرضة سالفة الذكر إكرامية فترفضها الأخيرة بشكل قاطع، مما يثير غضب ممرضة أخرى كانت تريد تقاسم الإكرامية والحصول عليها، وهو ما يشير بشكل غير مباشر إلى احتمالية تورطها في استبدال الطفل عمر.

تعقد العلاقة بين حسن وطليقته

على جانب آخر، تتزداد الأمور تعقيدا بين كل من شقيق آسر ياسين «حسن» وزوجته بعدما علم بمسألة امتلاكها شقة باسمها وإخفائها ذلك الأمر، مما سبب شجارا ضخما بين الطرفين، واتهم حسن زوجته بأنها كانت تحصل على أمواله من أجل إنفاقها على أخيها الذي كانت يتعاطى المواد المخدرة، كما قرر الابتعاد عن زوجته وإبعاده أطفالهما عنها.

وفي نهاية الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار، قرر مروان الذهاب لقسم الشرطة للإبلاغ عما حدث بالمستشفى التي ولد فيها ابنه عمر، ليتهمه بتبديل نجله بولد آخر، لكن يتفاجئ بأن الإجراءات الرسمية تجبره على رفع دعوى إنكار نسب عمر له أولا قبل اتخاذ أي خطوة ضد المستشفى، ليقع مروان في حالة من الذهول والصمت تسيطر عليه بعد سماع ذلك وتنتهي الحلقة.