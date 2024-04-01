مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7.. آسر ياسين يخبر العائلة بحقيقة ابنه

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل بدون سابق إنذار أحداثًا مثيرة، إذ أخبر آسر ياسين الذي يجسد دور «مروان»، أخيه حسن بما حدث له خلال الأيام الماضية، وصدمته أنَّ عمر ليس ابنه الحقيقي، وأنه طفل تم تبديله في الحضانة بعد ولادته بالإسماعيلية.

وتتوالى أحداث الحلقة مناقشة بين عائشة بن أحمد التي تجسد دور «ليلى»، ونهال عنبر التي تقوم بدور حماتها عن رغبتها وإصرارها في الطلاق من آسر ياسين بعدما اتهمها بالخيانة وشك بها.

وبحث آسر ياسين «مروان»، في محادثات عائشة بن أحمد «ليلى» بعد شكه بأنّها خانته وأن هذا ابنها من رجل آخر، لتقرر حماتها مساعدتهما من خلال إخبارهما بطريقة للتوصل إلى الممرضة التي كانت تعمل حينها بالمستشفى في أثناء ولادة نجلهما عمر.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد في أول عمل يجمعهما ويشاركهما أحمد خالد صالح ونهال عنبر وأحمد علي ماهر، من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.

موعد عرض الحلقة 7 مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7 على قناة DMC اليوم، فيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.