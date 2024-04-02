مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7.. حسن يكتشف أوراق شقة باسم زوجته

يكشف شقيق مروان، «حسن»، في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7 عن تصاعد الخلافات بينه وبين زوجته، عقب اكتشافه امتلاكها شقة باسمها دون علمه، وإخفاءها ذلك الأمر عنه لفترة طويلة.

وأثار هذا الاكتشاف شجارًا ضخمًا بين الزوجين، واتهم «حسن» زوجته بالحصول على أمواله تحت ذرائع مختلفة، لكي تنفقها على أخيها الذي يعاني من إدمان المواد المخدرة.

وعلى إثر ذلك، اتخذ «حسن» قرارًا بالابتعاد عن زوجته، وإبعاد أطفالهما عنها لحين حل الأزمة.

فريق عمل مسلسل «بدون سابق إنذار»

مسلسل «بدون سابق إنذار» من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، في أول عمل يجمعهما، ويشاركهما أحمد خالد صالح ونهال عنبر وأحمد علي ماهر، من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5 على قناة DMC اليوم، فيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة «Watch it»، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، حول حياة الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى» التي تنقلب حياتها رأسَا على عقب، بعد اكتشاف مرض ابنهما عمر بسرطان الدم «لوكيما»، ما يتطلب العديد من التحاليل والإشعاعات والتي كشفت عن صدمة كبيرة وهي أن الطفل عمر ليس ابنهما، بينما الابن الحقيقي جرى تبديله أثناء ولادته.