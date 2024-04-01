موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6 على قناة DMC اليوم

امتلأت حياة «مروان» آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار بالعديد من الأزمات، بعد اكتشافه أن «عمر» ليس ابنه بعد إجراء تحليل «DNA».

وتتوالى الأحداث عندما ترك آسر ياسين المنزل بعد احتدام أزمته مع ليلى زوجته، وسرعان ما يتلقى مكالمة من والدته تطلب منه المجيء للتوسط والصلح بين شقيقه وزوجته نهى التي انفصل عنها بسبب تركها له وسط أزمته المادية، ويتحدث «آسر ياسين» مع شقيقه في أزمته الحالية، فيسارع بمساندته ويبدأ رحلة البحث عن ابنه الحقيقي.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7 على قناة DMC اليوم

وعن موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7 على قناة DMC اليوم، تعرض الساعة 18:15 ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة Watch it، ويعاد بثها في تمام الساعة 5:00 صباحًا وفي 2 عند الظهر.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك مسلسل بدون سابق إنذار هو دور البطولة الأول لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، ويشاركهما البطولة أحمد خالد صالح، ونهال عنبر، وأحمد علي ماهر، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.