موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل فراولة على قناة DMC

تستمر القنوات الفضائية في بث مسلسلاتها خلال النصف الثاني من شهر رمضان، من بينها مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، الذي بدأ عرضه منتصف الشهر الجاري، ويتكون من 15 حلقة فقط، لكنه مليء بالإثارة والكوميديا لذا يبحث المشاهدون عن موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل فراولة.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل فراولة

أمّا عن موعد عرض الحلقة 8 مسلسل فراولة على قناة dmc ، فسيتم بثها الساعة 8:15 صباحًا وأيضًا الساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع بثها على منصة «Watch It» الرقمية، وتعيد قناة dmc دراما الحلقة في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

نيللي كريم تحب قراءة الفنجان

بعد استعراض موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة على قناتي dmc وDrama dmc، نجد أن المسلسل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول الفنانة نيللي كريم، التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان، وتسعى جاهدة إلى صنع اسم لنفسها في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحقيق طموحاتها ونيل المناصب المهمة.

فراولة مسلسل كوميدي يشارك فيه نخبة من كبار الفنانين منهم نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، ودنيا سامي.