تراجع سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الثلاثاء 2-4-2024

تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 2-4-2024، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه 12.86 جنيه للشراء، وسجل 12.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.85 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه 12.83 جنيه للشراء، وسجل 12.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.85 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.82 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.81 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع في بنك cib.