تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 1-4-2024 في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اليوم، تراجعا ملحوظا، خلال بداية التعاملات اليومية في البنوك، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه 12.84 جنيه للشراء، وسجل 12.88 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.89 جنيه للشراء، 12.92 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه 12.87 جنيه للشراء، وسجل 12.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.86 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.84 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.81 جنيه للشراء، 12.87 جنيه للبيع في بنك cib.