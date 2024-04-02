يرغب العديد من الأشخاص في معرفة مواقيت الصلاة، لذا تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الجزائر، يوميا على نشر إمساكية شهر رمضان، لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، ليستطيع المسلمين تنظيم اليوم.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الجزائر بشهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 2-4-2024

تختلف مواعيد الصلاة من مدينة لأخرى، لكن يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة القسطنطينية فيما يلي:

أذان الفجر 4:41 صباحا.

الشروق 6:17 صباحا.

الظهر 12:36 مساء

العصر 4:11 مساءً.

المغرب 6:57 مساءً.

العشاء 8:22 مساءً.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان الفجر في أكثر من معاد مختلف، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الجزائر باليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك بمحافظة قسطنينية في تمام الساعة 4:41 صباحا، بينما في وهران يكون الساعة 5:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في قسطنينية في تمام الساعة 12:36 مساء، وفي وهران بتمام الساعة 1:6 مساء.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الثلاثاء 2-4-2024

بينما يكون موعد أذان العصر بمحافظة قسطنينية في تمام الساعة 4:11 مساء، ويكون الأذان العصر بوهران في تمام الساعة 4:41 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الثلاثاء 2-4-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في قسطنينية ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:57 مساء، بينما تؤذن في وهران بتمام الساعة 7:25 مساء.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يبلغ عدد ساعات الصيام في تونس نحو 14 ساعة ودقيقتين، ويختلف ذلك من محافظة إلى أخرى.