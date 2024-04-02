يواصل مسلسل مليحة الذي يُعرض أكثر من مرة في اليوم على أكثر من شاشة فضائية، ومنصة واتش الرقمية، حيث إنّه المسلسل الوحيد الذي يعرض حاليًا على الشاشات العربية.

ويسلّط الضوء على القضية الفلسطينية وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ وعد بلفور، ومع موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 8 على قناة CBC، حيث تستمر سرد حكايات الشعب الفلسطيني فكرة التهجير من بلادهم.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 8 على قناة CBC

وعن موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 8 على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 8 على قناة الحياة

تُعرض الحلقة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 8 على قناة ON E

- موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 8 على قناة ON E الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 8 على watch it

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 8 على تطبيق watch it من الساعة السادسة مساء.