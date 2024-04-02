موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 23.. هل ينكشف سر سيمون؟

تصاعدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب بكشف غادة عبد الرازق (الدكتورة عايدة) سر خطير عن عائلة إسماعيل الغول (رياض الخولي)، فبعد مراقبة هاتفه هو وزوجته سميحة (سيمون)، تبين وجود علاقة بين سيمون ومُعتز (أحمد جمال سعيد)، زوج ابنة إسماعيل الغول، ما جعل الأحداث تزداد تشابكًا وتعقيدًا، ونستعرض في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 23.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 23

ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 23 غدًا الأربعاء الساعة 1.45 صباحا وكذلك الساعة 2.15 صباحًا.

كما تُعاد الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الأربعاء الساعة 4.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا، والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

علاقة سميحة ومعتز

أثارت نهاية الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب دهشة الجمهور، إذ قررت ولاء (مي القاضي) إنهاء حياة زوجها (أحمد جمال سعيد) بعد علمها بوجود علاقة غير شرعية مع سميحة زوجة أبيها، وبمجرد رؤيتها له يخرج من غرفة سميحة قامت بطعنه لتصرخ سيمون مُرددة: ابني، ابني، ما أثار تعجب الجمهور وجعلهم يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سر إخفاء سيمون حقيقة أن معتز ابنها طوال الحلقات السابقة، ومن هو والده؟.. وهذا ما ستتناوله أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب.

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب إلى جانب غادة عبد الرازق عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.