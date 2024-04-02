«ميد بنك» يعلن رفع سعر الشهادة الثلاثية لـ27.5%

أعلن ميد بنك رفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لعملاء الأفراد، ليصبح بعائد متغير 27.25% شهرياً و27.5% ربع سنوياً، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر العائد بنسبة 6%.

جاء ذلك تماشياً مع قرارات الدولة المصرية والبنك المركزي برفع سعر العائد، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تساهم في مواجهة تحديات العملة المحلية، ومساعدة المواطنين في التعامل مع التحديات الراهنة بالسوق المصرية، من خلال توفير فرص استثمارية لهم والحصول على أعلى عائد تنافسي.