فرق عمل تجوب الشوارع لتلقي طلبات ترخيص المحلات

طالب اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، مركز إصدار تراخيص المحلات والمركز التكنولوجي في الحي بسرعة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية، وتشجيع أصحاب المحلات على تقديم طلبات الترخيص للأنشطة التجارية.

التوعية بقانون المحال

وقاد رئيس حي شرق مدينه نصر، فريق العمل للمرور على المحلات للتوعية بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وأهمية استصدار التراخيص اللازمة من مدير وحدة إصدار التراخيص بالحي وموظفيها ومسؤول وموظفي المركز التكنولوجي.

تيسيرات قانون المحال

وأشار إلى أن من تيسيرات قانون المحال قيام صاحب المحل بالتعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على جهات عدة للحصول على رخصة المحل، مؤكدا تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص النشاط التجاري، ومنها صفة مقدم الطلب، وصورة بطاقة شخصية، وسجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، وتوضيح نوع النشاط، وفي حالة تقديم طلب الترخيص يتم وقف أي اجراء ضد المحل لحين استكمال إجراءات الترخيص.

القضاء على البيروقراطية

وأشار إلى أنّه طبقًا لتعليمات محافظة القاهرة يكون تقديم الطلب للحصول على ترخيص المحل بالمجان دون مقابل حيث يتم استلام الطلبات من خلال فرق العمل بالحي، أوالمركز التكنولوجي الثابت أوسيارات الحي المتنقل ويعمل القانون على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية في إطار التيسير على المواطنين.