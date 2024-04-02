محافظ القاهرة يدعو أصحاب المحلات لتقديم طلبات الترخيص دون رسوم

وجّهت محافظة القاهرة نداءً إلى جميع أصحاب المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي وفقًا للقانون.

ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والورش والمقاهي وكل الأنشطة التي ينطبق عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بضرورة تجهيز المستندات المطلوبة لترخيص النشاط التجاري، والتوجه إلى مراكز إصدار التراخيص سواء الثابتة والمتنقلة، أو فرق العمل المنتشرة بشوارع الأحياء والميادين لتقديم طلبات وأوراق الترخيص، حيث يتم تسهيل إجراءات وأوراق التقديم ومنها سجل تجارى حديث، رسم كروكي، البطاقة الضريبية، وتوضيح نوع النشاط، وصفة مقدم طلب الترخيص، وعنوان المحل، ورسم كروكي بشأن المحل، مؤكدًا أنه سيتم التيسير على مقدم الطلب إذ يحصل على إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل ما دي مما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

تحديد الرسوم

وأوضح أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاط تجاري وفق القانون، كما يتم تحديد الرسوم على كل نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية.

فرق العمل

وأكد محافظ القاهرة أهمية التفاعل من جانب أصحاب المحلات مع فرق العمل، التي تجوب الشوارع لتعريف المواطنين بقانون المحال، طبقًا للقانون رقم 154 وإجراءات الترخيص، وتشجيع الأنشطة التجارية على تقديم طلبات الترخيص مع استمرار عمل فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجي متنقل، والمراكز الثابتة بالأحياء حيث تتلقى من المواطنين طلبات الترخيص، وترد على أي استفسارات أصحاب المحال.

تراخيص المحلات

ووجه محافظ القاهرة، كل مراكز تراخيص المحلات ورؤساء الأحياء بالعمل على تيسير إجراءات وخطوات ترخيص المحلات، وتشجيع المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون و جودة الخدمة المقدمة في أسرع وقت.