ما حكم قراءة كتب عن الإلحاد؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول هل جواز قراءة كتب أو قصص تتحدث في الإلحاد من أجل الاطلاع.

حكم قراءة كتب عن الإلحاد

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أنه يمكننا قراءة أي شيء، وأن نبحث عن الحقيقة: «إحنا نقرأ في كل حاجة اللي يتعلق بالإلحاد والفساد وقلة الديانة وقلة الأدب، إحنا مش بنخاف من حاجة، ولازم بعد ما نقرأ نبحث عن الحقيقة ونسأل».

جمعة: نحن في زمن يحتاج إلى المعرفة

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، أننا في زمن يحتاج إلى العلم والمعرفة، خاصة أن الاطلاع قد يكون مهما في هداية كثيرين: «القضية إنك أنت في زمن تحتاج أن تكون عارفا وعالما بحقائق الأشياء، قد يكون الاطلاع في غاية الأهمية وسبب في هداية الكثيرين، وعندما تقرأ هذا لازم تقرأه بعين ناقدة أفهم ورد عليه واسأل عنه».