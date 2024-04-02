استشاري تغذية يكشف فوائد صحية كبيرة للصيام: يجبر الجسم على تنظيم الأكل

قال الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن صيام رمضان يقدم قيمة عظيمة للجسم، لافتا إلى أن يقدم 2000 ضعف هرمون النمو، الذى يناوله البعض كمكملات غذائية لحدوث نمو العضلات واستشفاء الجسم سريعا.

«صلاح الدين»: الصيام ينظم الإنسولين

وأضاف «صلاح الدين»، خلال إحدى حلقات برنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «الصيام ينظم الإنسولين، ويضبط معدل الحرق، ويجبر الجسم على تنظيم الأكل، وضبط الجوع العشوائي، ويحدث في الجسم التئام ذاتي ويبدأ في أكل الخلايا التالفة والميتة».

الصوم والنظام الغذائي

وتابع استشاري التغذية العلاجية: «كل هذه الأمور تحدث نتيجة الصيام والأمر أصبح علاجا غذائيا، منها الصيام المتقطع، ويمكن أن يكون قيمة صحية طوال العام».