كاتب صحفي: السنوات العشر الماضية شاهدة على حكمة القيادة المصرية

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن السنوات العاشر الماضية كانت شاهدة على حكمة القيادة المصرية وقدرتها على قيادة الوطن في الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن هذه الظروف غير منفصلة عن الأحداث الإقليمية، موضحا أن مصر دائمًا جزء محوري من الدائرة الإقليمة في الشرق الأوسط أو القارة الإفريقية، أو البحر المتوسط إضافة إلى الدائرة الإسلامية.

«السعيد»: التحديات الداخلية لمصر ذات تأثير خارجي

وأضاف «السعيد»، خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن معظم التحديات التي تواجهها مصر داخليًا لها بعد خارجي، وهذا ما تجسد خلال السنة الماضية الذي كان مليئًا بالتحديات الكبيرة، وذلك بسبب الأزمتين الأخطر على مستوى الإقليم، وهما الأزمتان الفلسطينية والسودانية، إضافة إلى تداعيات العقد الماضي التي تسمى بتداعيات الربيع العربي، ومازال مستمرًا في عدد من الدول.

قدرة مصر على التدخل لحل الأزمات

وتابع: «الأزمتان في غزة والسودان قدمتا مصر بدور مختلف، حيث تمكنت من القيام بدور كبير في الأزمتين، وكان هناك دائمًا رهان على دورها في حل الأزمات الإقليمية، وبعد التحركات المصرية تبين أنه لا غنى عن الدور المصري».