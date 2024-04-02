موجودة على هاتفك المحمول.. تحذير من مواد كيميائية قد تصيبك بالسرطان

تحذير جديد أطلقه علماء صينيون بعدما وجدوا أن المركبات الكيميائية التي تستخدم في صناعة الهواتف المحمولة وبخاصة تلك التي تقاوم الحريق في الموبايل، تزيد خطر الإصابة بالسرطان، إذ تستخدم الشركات مركبات إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم المعروفة باسم «PBDEs» والتي تعمل على الحد من اللهب والحريق.

مواد كميائية موجودة على هاتفك تصيبك بالسرطان

العلماء قالوا في دراستهم المنشورة في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن المركبات الكيميائية يمكن أن تنفصل عن العناصر وتدخل إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أو كمواد ملوثة، ما يؤدي إلى تعطيل الهرمونات والتوازن الهرموني للغدد الصماء، وإتلاف الجينات وزيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

الدراسة اعتمدت على بحث العلاقة بين التعرض للمركبات الكيميائية وخطر الوفاة بالسرطان، حيث أجريت على نحو 1100 أمريكي، فضلا عن اختبار 64 هاتفا محمولا من بينها هواتف آيفون فوجدت أن أكثر من 60% من الهواتف تحتوي على تلك المركبات الكيميائية، بينما توفي نحو 199 مشاركا في الدراسة بالسرطان، وذلك بعدما تعرضوا لأعلى مستوى من مادة «PBDEs».

طبيبة تحذر من المركبات الكيميائية

الدكتورة زينب محمد، أخصائية الغدد الصماء، أكدت لـ«الوطن»، أن التعرض للمواد الكيميائية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث إن مركبات إيثرات ثنائي الفينيل عبارة عن مواد كيميائية ضارة تؤدي إلى تلف جهاز المناعة والإصابة بسرطان الغدة الدرقية، موضحة أن مركبات إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم، المعروفة بـ«مثبطات اللهب» تمنع الاحتراق في الإلكترونيات لكنها سامة، فهي مواد معطلة للغدد الصماء تشكل خطورة على البشر.