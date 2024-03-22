لو بتعاني من قصور الغدة الدرقية.. نصائح مهمة للسيطرة على المرض

قصور الغدة الدرقية، مرض يصيب عديد من الأشخاص، علما بأنها من الغدد الصماء المهمة في جسم الإنسان، وتفرز هرمون الثيروكسين إلى الدم، ومن وظائفها التحكم في عملية الأيض داخل خلايا الجسم، وتتنوع الإصابة بالمرض ما بين الخمول الخفيف إلى الشديد، وتقدم «الوطن» روشته منزلية يمكن للمصاب السيطرة من خلالها على قصور الغدة الدرقية، وفقًا للدكتور شادي عبدالعال استشاري التغذية العلاجية.

نصائح غذائية لمرضى قصور الغدة الدرقية

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يساعد المصاب بقصور الغدة الدرقية على السيطرة عليها، من خلال تناول أطعمة عنية باليود والزنك والسيلينيوم وفيتامين D لينظم وظيفة الغدة الدرقية، ويشير «عبدالعال»، إلى أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم أكثر من مرة أسبوعيًا، يساعد على إنقاص الوزن وتحسين الصحة بشكل عام.

نصائح مهمة لمواجهة قصور الغدة

وبحسب استشاري التغذية العلاجية فإن النوم الكافي ليلًا أساسي في الحصول على أداء مثالي للغدة الدرقية، لأنه يدعم التوازن الهرموني «هرمونات الغدة الدرقية»، بالإضافة إلى تقليل الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، ما يسهم بشكل فعال في تحسين أداء الغدة الدرقية، كما أنه يجب تجنب استهلاك الخبز الأبيض بشكل مفرط والمكرونة.

ويشدد عبدالعال، على ضرورة البعد عن عادة التدخين، لأن التدخين يعيق وظائف الغدة الدرقية بشكل طبيعي، وكثير من الحالات تحسنت بعد امتناعهم عن التدخين، وبالإضافة لتجنب تناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤثر على وظائفها.