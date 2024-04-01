7 عادات رمضانية تضر الغدة الدرقية.. توقف عنها فورا

الغدة الدرقية من أهم الغدد الصماء في الجسم، التي تتدخل في عملية التمثيل الغذائي ليحول بها الجسم الطعام والأكسجين إلى طاقة، وفي شهر رمضان تكثر بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تضر بالغدة الدرقية.

خطورة اضطرابات الغدة الدرقية

رغم صغر حجم الغدة الدرقية، فإنها تفرز هرمونات ضرورية للحفاظ على صحة الجسم، ويؤدي أي خلل أو اضطراب في هذه الهرمونات إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة، وفقا لحديث الدكتور عبدالرحمن جلهوم أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة لـ«الوطن»، الذي أوضح أن زيادة نشاط الغدة الدرقية ينتج عنه عدة مشكلات صحية مثل فقدان الوزن بشكل مبالغ وسرعة ضربات القلب، كما يسبب نقص الهرمونات الدرقية الشعور الدائم بالخمول وزيادة الوزن مع آلام الرأس.

عادات رمضانية تضر بالغدة الدرقية

يمكن تحديد أسباب خلل نشاط الغدة الدرقية خلال شهر رمضان، بحسب «جلهوم» في العادات الآتية:

1. تغير ساعات النوم:

يحتاج الجسم إلى الراحة وعندما لا يحصل على مدة كافية من النوم تتأثر جميع أجهزة الجسم بما في ذلك الغدد الصماء، منها الغدة الدرقية التي لا تعمل بشكل صحيح في هذه الحالة، وتفرز هرمونات أقل من النسبة الطبيعية.

2. زيادة تناول الدهون:

تكثر الولائم خلال شهر رمضان ولا تراعي فيها العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فعلى الرغم من حاجة الجسم إلى الدهون، نجد أن الإفراط في تناولها يؤثر سلباً على الغدة الدرقية ويبطئ من أداء وظيفتها.

3. الإفراط في تناول السكريات:

يجب الانتباه إلى الأطعمة المشبعة بالسكر من أجل الحفاظ على صحة الغدة الدرقية التي تتأثر عملية امتصاص اليود في الجسم التي تقوم بها بما يدخل الجسم من حلويات.

4. الإعتماد على أكلات تستغرق وقتاً طويلاً في الهضم:

ومن أبرز هذه الأكلات والتي يزداد الاعتماد عليها في شهر رمضان، الجبنة والفول واللحوم.

5. الكافيين:

الإكثار من تناول الكافيين بعد الإفطار لتعويض ساعات الصيام يمكنه أن يتسبب في الإصابة بمشكلات صحية مختلفة، والتي تُؤثر بدورها على عمل الغدة الدرقية والقلب.

6. الابتعاد عن الأملاح:

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الأملاح خلال وجبة السحور، تجنباً للعطش أثناء ساعات الصيام، يؤثر على نشاط الغدة الدرقية التي يؤدي نقص عنصر اليود المتواجد في الملح إلى تضخم الغدة الدرقية.

7. التدخين:

يحتوي دخان السجائر على مركب يسمى «Cyanide» الذي يعيق نشاط الغدة الدرقية ويؤثر على وظائفها، ويفرط كثير من الأشخاص في التدخين عقب الإفطار مباشرة.