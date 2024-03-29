شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 29-3-2024، حالة من الاستقرار وفقا لآخر تحديث لمواقع عمل البنوك، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العملات اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم

استقر سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 51.13 جنيه للشراء، ونحو 51.3 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 154.02 جنيه للشراء، و154.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو في بنك القاهرة عند 51.3 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك البركة 51.69 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي لـ59.31 جنيه للشراء، و59.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.72 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بينما لامس سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم، عند 13.01 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.97 جنيه للشراء، ونحو 153.73 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 150.55 جنيه للشراء، و153.67 جنيه للبيع.