مصر تعزز الحماية الاجتماعية في 10 سنوات.. برامج ضخمة لتوفير الدعم

انتصرت الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر واحدا ضمن بنود حقوق الإنسان، وذلك من خلال الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة المصرية والقيادة السياسية من أجل توفير الدعم والحماية للمواطنين، لاسيما الأكثر احتياجا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب التحديات العالمية.

برنامج تكافل وكرامة

وفي إطار عمل الدولة المصرية على دعم وحماية الأكثر احتياجا في المجتمع، تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة، والذي يهدف إلى الارتقاء بهم، ووفقا لبيانات سابقة، وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى ما يزيد عن 200 ألف أسرة مصرية، مما يعني أن عدد المستفدين قد يصل إلى قرابة 20 مليون مواطن.

كما يعمي المشروع الأكبر لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» على تحقيق طفرة حضارية في الريف المصري، منذ أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، وتمكنت من خلق أثر مولوس في روح كل المصريين.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ووفقا لبعض البيانات السابقة، وصلت نسبة تنفيذ المبادرة في المجمعات الخدمية لـ94%، أما المجمعات الزراعية 92%، في حين وصلت نسبة تنفيذ المبادرة في المجمعات الصحية إلى 90%.

وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت بيانات سابقة أكدت من خلالها أن مبادرة حياة كريمة تمكنت في مرحلتها الأول من تنفيذ 23 ألفا و900 مشروع في 1477 قرية بـ20 محافظة، بلغت تكلفته 300 مليار جنيه، كما أوضحت الوزارة أن حياة كريمة ساهمت في خفض معدل الفقر بنسبة كبيرة في حوالي 375 قرية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

ومن ضمن جهود الدولة المصرية التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، تشكيل تحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يضم ما يزيد عن 30 مؤسسة وجمعية مختلفة، ويعمل على تقديم الخدمة لأكثر من 30 مليون مواطن مستفيد.

ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على توفير خدمة الحماية الاجتماعية في شتى المجالات المختلفة، وذلك على الصعيد الغذائي، والصعيد الاقتصادي، والصعيد الصحي، والصعيد الثقافي والتنموي، وغيره من الأصعدة من خلال المؤسسات العضوة المختلفة.