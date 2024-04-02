«لو ابنك بيتعب كتير ومناعته ضعيفة».. أهم الأكلات لتقوية طفلك

منذ ولادة الطفل يهتم الآباء برفاهيتهم، والجهاز المناعي له دور مهم في حماية الأطفال من الأمراض والمشكلات الصحية، فيجب على الأباء أن يقدموا لطفلهم أفضل رعاية ممكنة، للمساعدة في تقوية الجهاز المناعي لديهم، وتقديم أفضل الأكلات التي تساعد الطفل على البقاء بصحة جيدة منها الفواكهة والخضروات، توصي بها الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية العلاجية.

عشر أكلات لتقوية مناعة طفلك

1- الفواكه الحمضية

من الفواكه الحمضية التي تقوي مناعة الطفل البرتقال، الجريت فروت، الليمون واليوسفي، غنية بفيتامين c الذي يحارب العدوى.

2. الفلفل الحلو

غني بفيتامين c، وله خصائص مضادة للأكسدة، ويحافظ على صحة الجهاز التنفسي ويحمي من نزلات البرد.

3. البروكلي

من الخضروات الغنية بفيتامين c، وفيتامين k، وحمض الفوليك، الذي يساعد بشكل كبير على تقوية مناعة الأطفال ويحميهم من الأمراض المختلفة.

4. التوت

من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، وفيتامين c وفيتامين أ، ويقوي مناعة الأطفال ويحمي من أمراض القلب والسرطان.

5. البطاطا الحلوة

من الأطعمة الغنية بفيتامين أ، وفيتامين c، والبوتاسيوم، وتساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

6. الزبادي

غني بالبروتين، والكالسيوم، والبروبيوتيك، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي ويقوي مناعة الأطفال ويحمي من العدوى المعدية.

7. البيض

غني بالبروتين، وفيتامين د، وفيتامين ب 12، ويقوي مناعة الأطفال وبيحمي من أمراض العظام.

8. الدجاج

غني بالبروتين، وفيتامين ب 6، والنياسين، وبيحمي من أمراض العضلات.

9. السمك

من البروتينات الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين د، والسيلينيوم وتساعد على تقوية مناعة الأطفال وبتحافظ على صحة الدماغ والقلب.

10. المكسرات والبذور

غنية بالفيتامينات والمعادن، والألياف، وأحماض أوميجا 3 الدهنية وتساعد على تقوية مناعة الأطفال وتحافظ على صحة القلب.