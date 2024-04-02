«الأسقفية» تنظم إفطارا رمضانيا في كنيسة القديسين بالزمالك غدا

تقيم الكنيسة الأسقفية حفل إفطار رمضاني، غدا الأربعاء، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بحضور الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ومجلس أمناء المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

إفطار الكنيسة الأسقفية

ويقام الإفطار على المسرح الكبير الملحق بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالدور الأرضي، بحضور عدد رجال الدين المسيحي والإسلامي.

وفي وقت سابق، نظم قطاع التعليم التابع للكنيسة الأسقفية، إفطار رمضاني للمعلمين بالمركز التعليمي بسانت رفائيل «المركز التعليمي المجتمعي للاجئين السودانين»، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويهدف المركز المسيحي الإسلامي إلى:

- توفير ورش عمل أكاديمية حول الدراسات المسيحية والإسلامية للقادة الدينيين الحاليين والمستقبليين.

- تنظيم مشاريع وورش عمل للمسيحيين والمسلمين العاديين من أجل العمل العملي معًا من أجل تحسين مجتمعاتنا، ولكي يتمكن الناس العاديون من فهم وتطوير علاقات سلمية ودية مع أولئك الذين يعتنقون الديانات الأخرى بشكل أفضل.

- توفير التدريب على أساليب الحوار البناء بين الأديان والثقافات والمصالحة وصنع السلامإرسال فرق للعمل في المناطق ذات النمط التاريخي للصراع الطائفي، للقيام بأنشطة بناء السلام، من أجل التخفيف من الصراع الطائفي المحتمل.

- تشجيع الزعماء الدينيين على القيام بدور فعال في رفع مستوى الوعي حول التحديات البيئية وأزمة المناخ، وكذلك القيام بأنشطة ومشاريع عملية بين مجتمعاتهم لتعزيز حماية البيئة واستعادتها.