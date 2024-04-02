مفتي الجمهورية: الشرع حثنا على حفظ الإخوة الإنسانية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشرع الشريف حثنا على حفظ الإخوة الإنسانية، وإزالة ما يكدر صفوها، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاح بين الإخوة في القران الكريم: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».

إيضاح الرسول لفضل إصلاح ذات البين

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج حديث المفتي، المذاع على فضائية «الناس»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا فضل الإصلاح بين الناس أو ذات البين، قائلا: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة»، قالوا: بلى. قال: «صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة» وفي رواية: «لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين».

هلاك المجتمع من فساد ذات البين

وأضاف أن فساد ذات البين فيه مهلكة للمجتمع، وكان من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلح ذات البين، ونادى في أصحابه لصلح أهل قباء، وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي من يوليه ويقول: «رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ».

وتابع: «والسلف رحمهم الله كانوا حريصين على هذا الخير ساعين فيه، يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، وكان الرجال العظام والمشايخ وأصحاب الجاه في السابق من أفراد كل قرية يندبون أنفسهم لهذا العمل ويعتبرونه من تمام الشرف والعز».