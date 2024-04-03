تحذير لسكان القاهرة والمحافظات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أصدرت غرف العمليات المركزية في المحافظات، تحذيرا هاما للمواطنين، بسبب ظاهرة جوية تضرب الطرق الرئيسية والفرعية وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً، على أن يسود طقس مشمس على مدار اليوم بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ظاهرة جوية تضرب القاهرة والمحافظات

وأوضح بيان غرف العمليات المركزية تعرض محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، بداية من الساعة 4 فجراً وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا حتى الثامنة صباحا.

نصائح للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية

ووجهت غرف العمليات المركزية، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية جاءت كالآتي:-

- ترك مسافة آمنة بين السيارات أثناء القيادة.

- استخدام كشافات إنارة السيارة.

- عدم القيادة أثناء الضباب الكثيف.

- تقليل سرعات القيادة أثناء الشبورة الكثيفة.

وتشير التوقعات إلى عودة سقوط الأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 4 درجات، وذلك بداية من الأحد 7 أبريل وسط تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس.