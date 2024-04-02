طارق فؤاد باكيا: «مدحت صالح وعلي الحجار مش بيردوا عليا»

بكى المطرب طارق فؤاد على الهواء بسبب حديثه عن فترة مرضه التي امتدت من 2016 حتى 2020، مشددا على أن هناك الكثير من الفنانين ساندوه ودعموه، متابعًا: «ناس كتير وقفت معايا ولن أنسى لهم الموقف، منهم تامر حسني».

فؤاد: محمد الحلو دعمني في فترة مرضي

وأضاف «فؤاد»، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «العرافة»، المُذاع عبر شاشة «النهار»، أن الفنان تامر حسني من أطيب القلوب وإنسان جميل ووقف بجواري ماديا ومعنويا: «اللي دعمني في فترة مرضي محمد الحلو وأحمد بدير.. الحلو كان كل شهر بيديلي ظرف، لكن زعلت من مدحت صالح لأننا عشرة عمر، والحلو هو المطرب الوحيد اللي سأل عني».

فؤاد: كنت أتوقع الدعم من مدحت صالح وعلي الحجار

وشدد على أن الفنان أحمد زاهر سانده ودعمه، موضحًا أنه كان يتوقع من مدحت صالح وعلي الحجار مساندته، مضيفًا: «محدش سأل عليا في التليفون خالص ولكن دلوقتي بحبهم وكل جمعة ببعت لهم رسالة جمعة مباركة ومش بيردوا عليّ».