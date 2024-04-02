عودة منظمة التحرير لفلسطين بعد 30 عاما.. معلومات عنها بعد ذكرها في مسلسل مليحة

استعرض مسلسل «مليحة» الذي يناقش أوجه من القضية الفلسطينية دور منظمة التحرير الفلسطينية التي تقرر إنشاؤها خلال عام 1964، وذلك بعد انعقاد أول قمة عربية في القاهرة، حيث كلفت القمة أحمد الشقيري بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، حسبما ذكرت وثائق الموقع الرسمي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في 8 مايو 1964

وفي 8 مايو انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في القدس، ويتم إنشاء منظمة التحرير وفقا لقرار مؤتمر القمة العربي الأول عام 1964 في القاهرة، وذلك لتمثيل القضية الفلسطينية والفلسطينيين في المحافل الدولية ولتضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائه.

حضر المؤتمر 422 مندوبًا منهم 15 من حركة فتح وصادق المؤتمر على الميثاق القومي وانتخب أحمد الشقيري رئيسًا للجنة التنفيذية للمنظمة والذي اعتبر وقتها رئيسا للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي الشتات.

وفي 9 فبراير عام 1969 اختار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة المنعقدة في القاهرة ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي 22 فبراير 1974 أصبحت منظمة التحرير عضوا كاملًا في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال مؤتمرها المنعقد في لاهور في باكستان.

ممثلو إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية توصلوا إلى مسودة اتفاقية في عام 1993

وفي عام 1993 توصل ممثلو إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى مسودة اتفاقية سلام في أوسلو في أعقاب محادثات سرية أجروها هناك، وأعلن عنها الطرفان في 29 من الشهر ذاته وفي 9 سبتمبر تبادل قائد منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، خطابات الاعتراف المتبادل، ومن أهم ما جاء في خطاب ياسر عرفات لرابين اعتراف منظمة التحرير بحق إسرائيل في العيش في سلام وأمن، وتقبل المنظمة قراري مجلس الأمن وتلزم نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحل السلمي للصراع بين الجانبين.

ورد رابين في خطاب رسمي، أن حكومة إسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وستبدأ مفاوضات مع منظمة التحرير في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، وقرر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون رفع الحظر عن الاتصال بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية في نفس اليوم.