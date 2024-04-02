مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بطولة غادة عبد الرازق.. نجاح خطة عايدة

أحداث عديدة ومتنوعة شهدتها الحلقة 23 من صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، ودارت حول دخول ولاء الغول الدور الذي تجسده الفنانة مي القاضي، السجن، بعد طعنها زوجها معتز، نتيجة شكها في خيانته لها مع زوجة أبيها، واتضح في النهاية أنه ابنها.

خلال أحداث الحلقة ذهب إسماعيل الغول لابنته ولاء في القسم لكي يدعمها بعد حبسه من النيابة العامة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب من والدها أن يعتذر لزوجته لأنها قتلت ابنها بالخطأ.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب

وعبر الحاج حسن ضرغام الدور الذي يجسده الفنان أحمد ماهر عن إعجابه بما فعلته ابنته الدكتورة عايدة «غادة عبد الرازق» في تحريضها لـ«ولاء» ابنه الحاج إسماعيل الغول غلى قتل طليقها معتز بعد أن سمعت تسجيلات سيمون مع زوجها معتز، ليرد ضرغام وعلامات السعادة تسيطر عليه: «العين بالعين والسن بالسن».

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حيث أعربت «نورا ضرغام» أثناء جلوسها مع زوجها «أدهم الغول» عن مدى حزنها على مصير «ولاء» بعد أن قامت بطعن زوجها، وحاولت مواساته لأنها تعلم مدى حبه لشقيقته.

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول شخصية الدكتورة «عايدة» وتعمل في استخلاص السموم من العقارب، إذ تعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتشهد أحداث المسلسل مقتل شقيقها ما أدى إلى بدأ الصراعات مبين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، لتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانين على رأسهم غادة عبد الرازق سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.