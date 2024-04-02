مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. هل اقتربت غادة عبدالرازق من قاتل أخيها؟

بين زخات من الرصاص وأجواء مشحونة بالتوتر تتشابك خيوط الصراع في مسلسل «صيد العقارب» لتصل إلى ذروتها في الحلقة 22، التي شهدت العديد من الأحداث المتشابكة، من المقرر أن تصاعد في الحلقة الـ23 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي لاتزال تواصل محاولاتها من أجل العثور على «سامح» قاتل شقيقها.

صراعات جديدة متوقعة في الحلقة الـ23 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

مواجهة ساخنة جمعت أصدقاء الأمس أعداء اليوم، إسماعيل الغول وحسن ضرعام، بعدما ذهب الأول إلى صديقه من أجل تهديده من محاولات الوصول إلى نجله، من أجل تنفيذ محاولات الانتقام، بعدما تورط في وفاة ابنه «علي» الذي كان يجسد شخصيته محمود عبدالمغني، وانتهت بوعيد بين الطرفين، ما جعل المشاهدين يتوقعون تصاعد الأحداث في الحلقة الـ23 من مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور الدكتورة عايدة.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

من المقرر أن يذاع مسلسل صيد العقارب الحلقة 23، على شاشة قنوات cbc، في الـ7:30 مساء، التي من المنتظر أن تشهد العديد من الأحداث الاستثنائية، في ظل تهديد جميع الأطراف لبعضهما البعض، واحتدام الصراع بين عائلتي الغول وضرغام، على أن تعاد في الـ2 إلا ربع من منتصف الليل.

واختفى «سامح» الذي تدور الأحداث حوله طوال المسلسل، ويحاول أبطال المسلسل العثور عليه والانتقام منه بعد قتل علي شقيق عايدة أو غادة عبدالرازق، ما جعل والده إسماعيل الغول، يعتقد أن عائلة ضرعام عثرت عليه وخطفته وذهب إليهم بالفعل وهددهم قبل ظهوره مرة أخرى بشكل طبيعي، وتفسير غيابه بأنه شعر بحالة من الملل جعلته يتسلل إلى الخارج، لتتأكد غادة عبدالرازق أنه لم يهرب كما قيل لها في حلقات سابقة.