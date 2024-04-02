سر كعك المحلات.. 7 مكونات لتحضيره في المنزل 

تحرص كثير من السيدات على تحضير الكعك في عيد الفطر المبارك؛ نظرا لمذاقه اللذيذ كما أنه من الطقوس المصرية القديمة، حيث يسعين لإعداده بنفس طريقة المحلات، إذ يكون السر في استخدام رائحة الكعك، التي تعد من أهم مكوناته، وتضفي عليه نكهة رائعة.

طريقة تحضير رائحة الكعك

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها تحضير رائحة الكعك في المنزل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة.

المقادير:

ملعقة كبيرة قرنفل.

ملعقة كبيرة حبهان.

ملعقة كبيرة محلب.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

مقدار ملعقة كبيبة صيني.

ملعقة كبيرة زر ورد.

طريقة التحضير

في البداية ضعي جميع المكونات في طبق.

خلط جميع البهارات بشكل جيدً.

ضع الخليط المنخول في برطمان زجاجي نظيف.

احفظ البرطمان في مكان بارد وجاف.

استخدام رائحة الكعك عند تحضير كحك العيد الناعم.

طريقة عمل الكعك في المنزل

كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو سمنة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة سكر.

نصف كوب حليب.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

ملعقتان سمسم أبيض.

ملعقتان رائحة كحك.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، يُنخل الدقيق جيدًا للتأكد أنه لا يحمل أي شوائب.

- نضيف على الدقيق ملعقة صغيرة رائحة الكحك، ملعقة كبيرة من السكر، نضيف ملعقة صغيرة ملح.

- نخلط المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدا.

- إضافة ملعقة سكر على خليط من اللبن وكوب من المياه وملعقة صغيرة من الخميرة.

- أثناء فوران الخميرة، في وعاء على النار نضيف الزبدة من 550 جرامًا إلى 600 جرام، ثم إضافة السمسم الأبيض حتى يتحول إلى اللون الاشقر.

- إضافة خليط الزبدة والسمسم إلى خليط الدقيق المنخول، ثم يقلب الخليط بملعقة خشبية.

- نضيف خليط الماء والخميرة باللبن إلى الدقيق المنخول بالسمن.

- باستخدام اليد، تُعجن العجينة للتأكد من تماسكها، ثم نتركها نصف ساعة حتى تختمر.

- بعد الوقت المحدد، تًنقش العجينة بالمنقاش أو البصامة (حسب الرغبة).

- نضع الكحك في صواني الخبز.

- يُفتح الفرن على درجة حرارة 180 مئوية أثناء نقش الكحك.

عمل الكعك بالملبن

كيلو دقيق أو كمية منه كما ترغبين.

كوبان من السمن البلدي المذاب أو السمن العادي.

4 ملاعق كبيرة سكر ناعم أو على حسب الرغبة.

كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة روائح كحك.

نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة سمسم أو ملبن.

خطوات التحضير

هو نخل الدقيق جيدا سواء دقيق فينو أو دقيق قمح.

- تسخين السمن جيدا على النار.

- ضيفي السمسم والملبن، وملعقتان من السكر وروائح الكحك إلى الدقيق.

- قلبي الخليط جيدا أولا.

- ضيفي السمن الساخن إلى الدقيق.

- قلبي جيدا مرة أخرى حتى يتشرب الدقيق للسمن.

- ضيفي الخميرة الفورية وملعقة سكر إلى كوب الماء الدافئ.

- قلبي العجين حتى يهدأ.

- ضيفي الخميرة إلى خليط الدقيق، وقلبي أيضا.

- اتركي العجين حتى يتخمر لمدة نصف ساعة.